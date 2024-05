Ukraine: EU-Länder drängen auf Beitritt

Brüssel. Frankreich und weitere EU-Länder drücken bei den Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufs Tempo: Sie forderten am Dienstag bei einem Ministertreffen in Brüssel, bis Ende Juni formale Gespräche mit Kiew aufzunehmen. Denn am 1. Juli soll Ungarn, das einem EU-Beitritt der Ukraine bisher distanziert gegenübersteht, den rotierenden Vorsitz im Ministerrat übernehmen. Daher wird nun darauf gedrängt, dass die Aufnahme von Beitrittsgesprächen noch vor Ende des belgischen Ratsvorsitzes am 30. Juni erfolgen müsse. (AFP/jW)