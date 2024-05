Westbank: Sieben Palästinenser getötet

Dschenin. Bei einem israelischen Militäreinsatz in Dschenin im besetzten Westjordanland sind nach Angaben der dortigen Gesundheitsbehörde sieben Palästinenser getötet worden. Unter den Toten seien auch ein Chirurg und ein Lehrer, die auf dem Weg zur Arbeit gewesen seien, teilte die Behörde am Dienstag mit. Neun Menschen seien verletzt worden. An dem Einsatz waren Augenzeugen zufolge Dutzende Militärfahrzeuge beteiligt. Die israelische Armee sprach von einem Einsatz gegen militante Palästinenser. Sie bezeichnet Dschenin als Zentrum militanter Gruppen wie der Hamas und des Islamischen Dschihad. (dpa/jW)