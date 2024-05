Frankreich: Prozess gegen Syrer beginnt

Paris. In Paris hat am Dienstag ein erster Prozess gegen drei hochrangige Vertreter der syrischen Führung wegen mutmaßlicher Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschheit begonnen. Die drei Angeklagten waren allerdings abwesend, sie werden mit internationalem Haftbefehl gesucht. Sie stehen im Verdacht, für Folterung und Tod zweier Männer mit französischer und syrischer Staatsangehörigkeit in Damaskus mitverantwortlich zu sein. Frankreichs Justiz hatte deswegen 2018 internationale Haftbefehle gegen drei hochrangige syrische Regierungs- und Militärvertreter erlassen. (AFP/jW)