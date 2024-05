Israel tötet Kommandeur der Hisbollah

Tel Aviv. Die israelische Luftwaffe hat den Kommandeur der Raketeneinheit der libanesischen Hisbollah mit einem gezielten Angriff getötet, wie ein Armeesprecher am Dienstag mitteilte. Zuvor seien am Montag abend erneut mehrere von der Hisbollah auf Israel abgefeuerte Raketen in unbewohnten Gebieten eingeschlagen, hieß es weiter. Nach Angaben der Hisbollah wurden am Montag insgesamt sechs ihrer Kämpfer im Libanon und sechs weitere in Syrien getötet. Die Angriffe der Hisbollah auf Israel haben sich seit Beginn der israelischen Offensive auf Rafah in Gaza intensiviert. (dpa/jW)