UNO: Resolution zum Weltraum gescheitert

New York. Der UN-Sicherheitsrat hat einen russischen Resolutionsentwurf gegen militärische Aktivitäten im Weltraum abgelehnt. Sieben Länder, darunter China, stimmten am Montag (Ortszeit) für den Text, sieben Länder, darunter die USA, Großbritannien und Frankreich, dagegen. Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja sagte, die Abstimmung habe einen Wendepunkt dargestellt »zwischen denjenigen, die eine friedliche Nutzung des Weltraums anstreben, und denjenigen, die für seine Militarisierung sind«. Im April war ein von den USA und Japan vorgelegter Entwurf zum Thema am Veto Russlands gescheitert. (AFP/jW)