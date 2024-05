Tobias Rempe in Berlin

Der Kulturmanager Tobias Rempe wird Intendant von Konzerthaus und Konzerthausorchester Berlin. Der derzeitige Geschäftsführer des Ensembles Resonanz aus Hamburg soll die Position nach Angaben vom Freitag im Sommer 2025 von Sebastian Nordmann übernehmen, der an die Spitze des Lucerne Festivals in die Schweiz wechselt. In Berlin trifft Rempe auf die international gefeierte Chefdirigentin des Konzerthausorchesters Joana Mallwitz.

Kultursenator Joe Chialo (CDU) folgt mit der Besetzung den Angaben zufolge einem Vorschlag des Beratungsgremiums. Rempe stehe »für künstlerische Exzellenz und starke Ideen für die Zukunft«.

Aus Sicht von Rempe sind Konzerthaus und Konzerthausorchester bereits auf einem zukunftsweisenden Weg der Öffnung.(dpa/jW)