»Sonderführungen und Hörspiellesung im Brecht-Weigel-Haus«. Zum Internationalen Museumstag haben die Besucher freien Eintritt. Die Sonderausstellung, der Blumengarten mit Blick auf den Schermützelsee, der Theaterschuppen und die historische Villa bieten Erkundungsmöglichkeiten. Es wird 14 Uhr durch die Villa bis unters Dach und um 15 Uhr durch die Sonderausstellung »liebe ise« geführt. Anmeldung: villa@brechtweigelhaus.de. Sonntag, 19.5., ab 12 Uhr. Ort und Veranstalter: Bertolt-Brecht-Straße 30, Buckow

»Black Box Miete!« Infoveranstaltung zum Mietenspiegel. Wenn in Berlin der Mietspiegel erscheint, dann steigen die Wohnkosten oft spürbar an. Was verbirgt sich hinter dem Spiegel? Wie wird er erstellt? Warum sind Mieterorganisationen daran beteiligt? Dienstag, 21.5., 19 Uhr. Ort: Interkosmos, Fanningerstr. 47, Berlin. Veranstalter: Deutsch Wohnen und Co. enteignen

»Cuba im Film«. 28. Festival des kubanischen Films. Eröffnung Donnerstag, 23.5., 19 Uhr. Bis zum 1. Juni werden neben einigen Klassikern vor allem neue Filme gezeigt und es wird mit Kennern des Films gesprochen. Ort: Filmforum Höchst, Emmerich-Josef-Str. 46a, Frankfurt (Main). Veranstalter: Cuba-Gruppe im Dritte-Welt-Haus Frankfurt

»3. Internationale Konferenz: Koloniale Gewalt und der Weg zur Gerechtigkeit«. Das Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinenser organisiert eine Tagung vom 24. bis 26. Mai mit zahlreichen Vortragenden. Anmeldung über https://bip-jetzt.de/bip-konferenz-2. Ort: Meistersingerhalle, Konferenzraum 6, Nürnberg