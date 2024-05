Tarifeinigung bei Deutscher Telekom

Berlin. Im Tarifstreit bei der Telekom gibt es eine Einigung. Wie die Gewerkschaft Verdi am Freitag mitteilte, konnte mit dem Konzern nach fünftägigen Verhandlungen in Potsdam ein Ergebnis erzielt werden. Demnach sollen die Gehälter der Telekom-Beschäftigten bei einer Laufzeit von 24 Monaten zwischen 13,6 Prozent in der untersten Gehaltsgruppe und 8,3 Prozent in der obersten angehoben werden. Verdi-Verhandlungsführer Frank Sauerland erklärte, es sei gelungen, für die überwiegende Mehrheit der Beschäftigten »dauerhaft wirkende Entgeltsteigerungen im zweistelligen Prozentbereich« durchzusetzen. (AFP/jW)