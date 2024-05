Tote nach Kämpfen in Israel und Libanon

Tel Aviv. Bei einem israelischen Angriff im Süden des Libanon ist ein Kommandeur der Hisbollah-Miliz getötet worden. »Ein Flugzeug der israelischen Luftwaffe hat Hussein Makki in der Region Tyros getroffen und eliminiert«, teilte die Armee am Mittwoch im Onlinedienst Telegram mit. Zuvor hatte die Hisbollah erklärt, Makki sei »als Märtyrer auf dem Weg nach Jerusalem« gestorben. Die libanesische Nachrichtenagentur ANI berichtete von zwei Toten nach einem Drohnenangriff auf ein Fahrzeug im Süden des Libanon. Am Dienstag hatte die israelische Armee den Tod eines Zivilisten im Grenzgebiet nach einem Raketenangriff aus dem Libanon gemeldet. Zudem hatte sie erklärt, »Dutzende Ziele« der Hisbollah-Miliz im Südlibanon angegriffen zu haben. (AFP/jW)