Armenien: Protest gegen Abtretung von Dörfern

Jerewan. Bei Protesten mit Hunderten Teilnehmern gegen die Abtretung mehrerer Dörfer an das Nachbarland Aserbaidschan sind in Armenien nach Behörden­angaben mehr als 150 Menschen vorübergehend festgenommen worden. Der Versuch der Demonstranten, Straßen in der armenischen Hauptstadt Jerewan zu blockieren, sei gescheitert, teilte das Innenministerium am Montag mit. Die Festgenommenen wurden den Angaben zufolge später wieder freigelassen. Die geplante Abtretung der Dörfer ist Teil des Plans zur Normalisierung der Beziehungen zwischen den verfeindeten Staaten. (AFP/jW)