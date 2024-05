Drei Kinder tot nach Erdrutsch in Vietnam

Hanoi. Nach starken Regenfällen in Vietnam sind drei Kinder ums Leben gekommen. Laut staatlichen Medien löste das Unwetter am Sonntag abend einen plötzlichen Erdrutsch in Bai Trai nahe der Hauptstadt Hanoi aus. Die Schlammmassen brachten die Mauer eines Gebäudes zum Einsturz, in dem mehrere Kinder spielten. Zuvor war heftiger Regen über Hanoi niedergegangen. (AFP/jW)