Litauen vor Stichwahl ums Präsidentenamt

Vilnius. Über das künftige Staatsoberhaupt in Litauen wird in einer Stichwahl entschieden. Wie die Wahlkommission in Vilnius am frühen Montag morgen mitteilte, kam der Amtsinhaber Gitanas Nausėda nach Auszählung fast aller Stimmen auf gut 44 Prozent – und verpasste damit die absolute Mehrheit in der ersten Runde der Präsidentenwahl. Regierungschefin Ingrida Šimonytė landete mit etwa 19 Prozent auf Platz zwei. Beide gehen nun am 26. Mai ins Wahlduell um das höchste Staatsamt in dem baltischen EU- und NATO-Land. In Litauen hat das Staatsoberhaupt vor allem repräsentative Aufgaben. Im Vergleich zum deutschen Bundespräsidenten verfügt der Präsident aber über weitergehende Kompetenzen in der Außen- und Verteidigungspolitik. Er ist auch Oberbefehlshaber der Streitkräfte. (dpa/jW)