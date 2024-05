1.500 NATO-Luftkrieger bei Manöver in Rumänien

Bukarest. Mit der bislang größten Luftlandeübung der NATO in Europa haben Fallschirmjäger aus mehreren Staaten in Rumänien am Montag den Hauptteil des Manövers »Swift Response« begonnen. Es wird angeführt von der deutschen »Division Schnelle Kräfte« (DSK). In der Nähe der rumänischen Städte Turda und Cincu springen rund 1.500 Fallschirmjäger ab, um einen – so das Szenario – von Feindkräften eingenommenen Flugplatz zu befreien, wie die Bundeswehr mitteilte. Die Übung findet im Rahmen des derzeit laufenden Manövers »Steadfast Defender« statt. Insgesamt werden über mehrere Monate rund 90.000 Soldaten mobilisiert. (dpa/jW)