Russlands Präsident mit neuer Regierung

Moskau. Russlands Präsident Wladimir Putin geht mit einem neuen Kabinett in seine nächste Amtszeit. Wie TASS am Sonntag abend mitteilte, wird Verteidigungsminister Sergej Schoigu durch den bisherigen Vizeregierungschef Andrej Belousow ersetzt. Schoigu wird statt dessen Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates. Der 65jährige Belousow hat keinen militärischen Hintergrund, war aber lange Zeit Putins Berater in Wirtschaftsfragen und soll womöglich die Rüstungsindustrie auf Vordermann bringen. Außenminister Sergej Lawrow, über dessen mögliche Ablösung spekuliert worden war, bleibt im Amt. Auch Premierminister Michail Maschustin behält seinen Posten, wie in der vergangenen Woche bekanntgegeben worden war. Die russische Verfassung schreibt nach Präsidentschaftswahlen die Entlassung der alten Regierung und die Einsetzung einer neuen vor. (dpa/jW)