Vietnam: Sieg über Frankreich gefeiert

Hanoi. Unbeeindruckt von Dauerregen haben Zehntausende Menschen am Dienstag im nordwestvietnamesischen Dien Bien Phu den historischen Sieg über die französischen Kolonialtruppen vor 70 Jahren gefeiert. Die blutige 56tägige Schlacht in dem abgelegenen Tal endete am 7. Mai 1954 und leitete den Zusammenbruch der französischen Kolonialherrschaft ein. Die französische Niederlage führte zur Unterzeichnung des Genfer Abkommens am 21. Juli 1954. (Reuters/jW)