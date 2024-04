Kiew arbeitet an Abkommen mit USA

Kiew. Mit einem bilateralen Sicherheitsabkommen wollen die Ukraine und die USA noch enger zusammenrücken. »Wir arbeiten bereits an einem konkreten Text«, sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij am Sonntag in seiner abendlichen Videobotschaft. Es solle das stärkste aller Sicherheitsabkommen werden – stärker als bereits mit diversen europäischen Staaten geschlossene Verträge. Auch warb Selenskij in seiner Ansprache für die im Juni geplante Friedenskonferenz in der Schweiz und forderte, Druck auf Moskau auszuüben, an ihr teilzunehmen. »Im Juni könnte somit der Weg zu einem gerechten Frieden beginnen«, so der ukrainische Staatschef. Vergangene Woche hatte Kiew die Europäische Menschenrechtskonvention in Teilen für ausgesetzt erklärt – um ungehindert neue Rekruten für die Fortsetzung des Krieges einziehen zu können. (dpa/jW)