Guatemala: Razzia bei Hilfsorganisation

Guatemala-Stadt. Die Behörden in Guatemala haben die Büros der Hilfsorganisation »Save the Children« durchsuchen lassen. Hintergrund seien Ermittlungen zu möglichen Verletzungen von Kinderrechten, teilte der Leiter der Sonderstaatsanwaltschaft gegen Straflosigkeit, Rafael Curruchiche, am Donnerstag (Ortszeit) auf X mit. »Save the Children« wies die Vorwürfe als haltlos zurück. Curruchiche hatte eine Schlüsselrolle bei dem Versuch gespielt, den Antritt des demokratisch gewählten Präsidenten Bernardo Arévalo mit scheinlegalen Mitteln zu verhindern. (dpa/jW)