Sudan: Warnung vor Schlacht um Darfur

New Haven. Nach Auswertung von Satellitenaufnahmen und anderen Daten ist das Humanitarian Research Lab der US-Universität Yale zu dem Schluss gekommen, dass eine Entscheidungsschlacht um Al-Fascher, die Hauptstadt der sudanesischen Region Norddarfur, unmittelbar bevorsteht. Das sagte Nathaniel Raymond, der Leiter der Einrichtung, am späten Donnerstag abend (Ortszeit). Al-Fascher sei die letzte Stadt, die in der Region noch von Regierungstruppen gehalten werde. Raymond warnte, dass es bei einem Angriff durch die gegnerischen Schnellen Eingreiftruppen (RSF) zu Greueln wie beim Darfur-Krieg vor 20 Jahren kommen könne. (dpa/jW)