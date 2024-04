China: Ärger über US-Sanktionen

Beijing. Zum Ende eines mehrtägigen Besuchs von US-Außenminister Antony Blinken in China hat dessen Amtskollege Wang Yi am Freitag vor einer Verschlechterung der bilateralen Beziehungen gewarnt. Zwar spreche man wieder mehr miteinander, doch die »negativen Faktoren« im Verhältnis zwischen den USA und China hätten zugenommen, erklärte Wang in Beijing. China ist insbesondere verärgert über Sanktionen Washingtons im Techbereich, US-Militärhilfe an Taiwan und ein Gesetz, das den chinesischen Konzern Bytedance dazu verpflichten soll, sich in den USA von seinem Onlinedienst Tik Tok zu trennen. (dpa/jW)