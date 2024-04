Jemens Ansarollah greifen Frachter an

Sanaa. Der Militärsprecher der jemenitischen Ansarollah, Jahja Sarea, hat am Freitag im Fernsehen einen Angriff auf das in Liberia ­registrierte Containerschiff »MSC ­Darwin« im Golf von Aden mitgeteilt. Zudem soll eine Reihe von Raketen auf ­mehrere Ziele in der israelischen Hafenstadt Eilat abgefeuert worden sein. Die Ansarollah wollen damit ein Ende des Kriegs in Gaza durchsetzen. (Reuters/jW)