Parlamentswahl in Indien fortgesetzt

Neu-Delhi. In Indien sind die Parlamentswahlen in weiteren Bundesstaaten wie Uttar Pradesh, Karnataka und Bihar am Freitag fortgesetzt worden. Bei Öffnung der Wahllokale bildeten sich trotz Hitzewelle lange Schlangen. Um auch in abgelegenen Gebieten eine Abstimmung zu ermöglichen, sind Beamte zum Teil zu Fuß, mit Hubschraubern und Booten unterwegs. Die Stimmen werden am 4. Juni ausgezählt, die Ergebnisse in der Regel noch am selben Tag bekanntgegeben. Der Urnengang hatte Freitag vergangener Woche begonnen. Favorit ist die ultrarechte Indische Volkspartei (BJP) von Premierminister Narendra Modi. (AFP/jW)