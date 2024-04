AfD sagt Krah-Termine ab

Weidenberg. Die AfD hat eine Wahlkampfveranstaltung mit ihrem EU-Spitzenkandidaten Maximilian Krah im bayerischen Weidenberg abgesagt. Auch die geplante Gegendemo werde nun nicht stattfinden, teilte der DGB Oberfranken am Freitag mit. Die Parteiführung hatte zuletzt erklärt, ungeachtet der Spionagevorwürfe gegen einen Mitarbeiter an Krah als Spitzenkandidaten für die Wahl am 9. Juni festhalten zu wollen. Nach Angaben aus der AfD-Bundesgeschäftsstelle sind jedoch alle geplanten Wahlkampfauftritte Krahs bis zum 1. Mai abgesagt. (dpa/jW)