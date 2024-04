Christian-Ditsch.de

Vor 50 Jahren kamen in seinen Filmen jene zu Wort, die in Portugal die Nelkenrevolution machten. Im Gespräch mit jW-Redakteurin Susanne Knütter berichtete John Green am Donnerstag von Auseinandersetzungen in Betrieben, dem Ehepaar, das während des Estado Novo die kommunistische Parteizeitung Avante druckte, und einer Kooperative, die sich sechs Jahre hielt, ehe ihr Land an Großgrundbesitzer zurückging. 60 Gäste lauschten den Geschichten über Aufbruch im Süden nach dem 25. April ’74 und die Angst religiöser Kleinbauern im Norden nach Ende des Faschismus. (jW)