Thüringen: BSW tritt bei Kommunalwahl an

Erfurt. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) tritt in Thüringen mit mehr als 90 eigenen Kandidatinnen und Kandidaten bereits bei den Kommunalwahlen im Mai an. Demnach ist die neue Partei in vier Landkreisen sowie mit fünf Stadtrats- und Bürgermeisterkandidaturen dabei, wie der Landesverband am Freitag in Erfurt mitteilte. In 13 von 17 Landkreisen werden in Thüringen am 26. Mai Landräte und in allen fünf kreisfreien Städten die Oberbürgermeister neu gewählt. Flächendeckend gewählt werden die Gemeinde- und Stadträte. (dpa/jW)