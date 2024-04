EU: Deutlich mehr Hitzetote am Arbeitsplatz

Brüssel. Wie der europäische Gewerkschaftsbund ETUC am Freitag mitteilte, sind 2020 mehr als 80.000 Arbeiter in der EU durch Hitze verletzt worden. 67 Menschen seien an den Folgen extremer Hitze bei der Arbeit gestorben, so der ETUC unter Berufung auf eine Erhebung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Die Zahl der Todesfälle sei seit 2000 um 42 Prozent gestiegen. Unter den zehn Ländern mit weltweit größtem Anstieg waren neun europäische. Der ETUC forderte Arbeitsschutzgesetze. Es sei nicht hinnehmbar, dass regelmäßig Dutzende ihr Leben verlören, weil Arbeitspraktiken nicht an den Klimawandel angepasst seien, sagte Giulio Romani vom ETUC. (dpa/jW)