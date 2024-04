Trump-Prozess: Mann tötet sich vor Gericht

New York. Ein Mann, der sich während des Strafprozesses gegen Expräsident Donald Trump vor dem Gerichtsgebäude in New York angezündet hat, ist US-Medienberichten zufolge tot. Der 37jährige erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus, wie US-Medien am Wochenende meldeten. Demnach hatte der aus Florida stammende Mann vor der Selbstanzündung am Freitag Flugblätter mit »Verschwörungstheorien« in die Luft geworfen. (dpa/jW)