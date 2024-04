Venezuela: Opposition stellt Kandidaten auf

Caracas. Der langjährige Diplomat Edmundo González Urrutia wird Venezuelas amtierenden Staatspräsidenten Nicolás Maduro bei der Präsidentenwahl im Juli herausfordern. »Auf diese Weise haben wir in Einigkeit ein neues Hindernis überwunden, und das venezolanische Volk, das einen Wandel durch Wahlen will, hat nun einen Kandidaten, für den es am 28. Juli stimmen kann«, teilte das Oppositionsbündnis »Unidad Venezuela« am späten Freitag auf X mit. (dpa/jW)