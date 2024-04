Togo: Protest gegen Verfassungsänderung

Lomé. Togoische Oppositionsparteien und zivilgesellschaftliche Gruppen haben am Sonnabend erneut zu Protesten aufgerufen, um gegen die Verfassungsänderung in dem westafrikanischen Staat zu demonstrieren. In einer Erklärung schrieb das Oppositionsbündnis »Dynamique pour la Majorité du Peuple«, dass die am Vortag vom Parlament gebilligten Änderungen ein politisches Manöver seien, um Präsident Faure Gnassingbé eine Verlängerung seiner Amtszeit auf Lebenszeit zu ermöglichen. »Was gestern in der Nationalversammlung geschah, ist ein Staatsstreich«, erklärten sie. Laut der Änderungen soll der Präsident nun nicht mehr direkt, sondern vom Parlament gewählt werden. (Reuters/jW)