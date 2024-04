AUKUS-Pakt: China beklagt Aufrüstung

Port Moresby. China hat Australien, Großbritannien und die USA beschuldigt, die politische Spaltung und atomare Aufrüstung in der Südpazifikregion voranzutreiben. Die drei Staaten, die gemeinsam das Militärbündnis AUKUS bilden, verstießen gegen ein Abkommen für eine atomwaffenfreie Südpazifikregion, sagte Außenminister Wang Yi am Sonnabend bei einem Besuch in Papua-Neuguinea. AUKUS erhöhe vielmehr das Risiko für die Verbreitung von Atomwaffen. Indirekt warf Wang Australien und den USA zudem vor, politischen Druck auf die Salomonen auszuüben. »Die Inseln gehören ihren Völkern«, mahnte er. »Sie sind nicht der Hinterhof eines großen Landes.« Der als chinafreundlich geltende Premier Manasseh Sogavare hat vergangene Woche erneut die Parlamentswahl auf den Salomonen gewonnen. (AFP/jW)