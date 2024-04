Niger: USA willigen in Truppenabzug ein

Washington. Die USA haben sich dazu bereit erklärt, ihre mehr als 1.000 Soldaten aus Niger abzuziehen. US-Vizeaußenminister Kurt Campbell habe die Aufforderung zum Truppenabzug bei einem Treffen in Washington mit dem nigrischen Ministerpräsidenten Ali Mahamane Lamine Zeine akzeptiert, sagten US-Regierungsvertreter am Freitag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AFP. Man habe sich darauf verständigt, dass eine US-Delegation in den nächsten Tagen in die Hauptstadt Niamey reisen wird, um einen geordneten Abzug zu organisieren. Im Dezember hatte bereits Frankreich auf Druck der Militärregierung seine Truppen abziehen müssen. (AFP/jW)