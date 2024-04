Internationales Marinetreffen in China eröffnet

Qingdao. Die chinesische Marine hat am Sonntag in der Hafenstadt Qingdao ein zweijährliches Treffen führender ausländischer Marineoffiziere eröffnet. Die viertägige Veranstaltung, an der Delegationen aus 30 Ländern teilnehmen, findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem die Spannungen im Südchinesischen Meer wachsen, da sich der US-Verbündete Philippinen in einer immer angespannteren Auseinandersetzung mit Beijing über die strategische Wasserstraße befindet. Es werden Länderdelegationen aus den USA, Australien, Frankreich, Indien, Südkorea, Russland und Großbritannien erwartet. (Reuters/jW)