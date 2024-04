US-Hilfe bewilligt: Selenskij sieht »Chance auf Sieg«

Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sieht nach der Genehmigung neuer US-Hilfen seine Streitkräfte »gestärkt«. Wie er sam Sonntag gegenüber dem US-Sender NBC weiter erklärte:»Wir werden eine Chance auf den Sieg haben, wenn die Ukraine wirklich die Waffensysteme bekommt, die wir so dringend brauchen«. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach von einem »starken Signal in dieser Zeit«. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg lobte das US-Votum als eine Investition in die Sicherheit der Staaten des Militärbündnisses. Das US-Repräsentantenhaus hatte am Sonnabend mit überparteilicher Mehrheit ein Hilfspaket von 61 Milliarden US-Dollar gebilligt, das auch Waffenlieferungen enthält. Die nötige Zustimmung des Senats gilt als sicher. (dpa/jW)