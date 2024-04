EU-Wahl: 35 Listen zugelassen

Wiesbaden. Zur EU-Parlamentswahl am 9. Juni sind in Deutschland 35 Parteien und sonstige politische Vereinigungen zugelassen. Dies hat am Donnerstag abend der Bundeswahlausschuss in Wiesbaden mitgeteilt. Die Parteien treten mit gemeinsamen Listen bundesweit an oder wie etwa die CSU in Bayern mit Listen für nur ein Bundesland. Anders als bei Bundestagswahlen gibt es bei EU-Wahlen keine Wahlkreise, Wahlgebiet ist Deutschland. Zum ersten Mal tritt das im Januar gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht im Juni zu einer bundesweiten Wahl an. Parteien, die sich ebenfalls zum ersten Mal zur Wahl stellen, sind eine aus der Klimaprotestgruppe »Letzte Generation« hervorgegangene Partei sowie die Partei DAVA, die der türkischen Regierungspartei AKP nahesteht. (dpa/jW)