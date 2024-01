dts Nachrichtenagentur/IMAGO Teilnehmer des BSW-Parteitages bei einer Abstimmung am Sonnabend in Berlin

Als sich der soeben um zwei stellvertretende Vorsitzende und 14 Beisitzer erweiterte Vorstand der Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kurz nach 16 Uhr für die Fotografen auf der kleinen Bühne versammelt, ist für die doch recht überschaubare Gruppe neben dem Tagungspräsidium und dem Rednerpodium nur wenig Platz. An vielen Stellen geht es am Sonnabend etwas beengt zu im ehemaligen Kino Kosmos an der Berliner Karl-Marx-Allee. Auch im Saal bei den etwas mehr als 380 Parteimitgliedern (das jüngste anwesende Mitglied ist 18, das älteste 96 Jahre alt), denen nur schmale Korridore bleiben, die immer mal wieder durch die in Kompaniestärke erschienenen Fotografen und Kameraleute blockiert werden. Für Parteitage ist das einstige Premierenkino der Defa eher nicht konzipiert.

Keine Fragen

Ansonsten läuft aus Sicht der Organisatoren ziemlich viel rund an diesem Tag. Wofür andere drei Tage benötigten – ein Parteitag mit Vorstandswahl und eine Aufstellungsversammlung für die Europawahl –, habe man an einem Tag geschafft, heißt es am Ende. Das ist auch ein Resultat des »kontrollierten« Parteiaufbaus, den die BSW-Gründer angekündigt haben und nun auch durchziehen: Die anwesenden stimmberechtigten »Erstmitglieder« – erst für die nächsten Parteitage werden Delegierte gewählt – sind gleichsam handverlesen; sie verbindet, das zeigen Gespräche, eine authentisch wirkende Aufbruchstimmung. Dass Wagenknecht die Mitglieder in ihrer Rede dazu aufruft, »pfleglich« miteinander umzugehen, ist zumindest hier gar nicht nötig: Vorläufig fehlen Strömungen und Flügel, die mit Änderungsanträgen, konkurrierenden Kandidaturen und allerlei anderen Interventionen den Zeitplan durcheinanderbringen. Bei den einzelnen Kandidaturen wird immer wieder gefragt, ob jemand Fragen hat. Niemand meldet sich.

Für ein bisschen Durcheinander sorgt nur das gewählte Verfahren für die Wahl der Vorstandsmitglieder und der Kandidaten für die Europaliste: Die werden jeweils »verbunden« auf einem Stimmzettel gewählt, und das händische Auszählen der Ja- und Neinstimmen sowie der Enthaltungen dauert ewig. Auch die überkorrekte Abwicklung der Wahlen und Abstimmungen durch das Tagungspräsidium kostet viel Zeit. Dokumentiert wird so zumindest die Absicht, alles rechtlich unanfechtbar über die Bühne zu bringen. Auf dieser Ebene rechnet die BSW-Spitze allem Anschein nach mit Angriffen auf den Prozess der Konstituierung der Partei oder ihren Antritt bei der EU-Parlamentswahl.

Neuer Reformismus

Insofern die gehaltenen Reden politisch-programmatischen Charakter trugen, bestätigten sie den Eindruck, dass das BSW eine Partei ist, die nach der inhaltlichen Seite hin in erster Linie versucht, in modifizierter Weise an die abgebrochene sozial- und friedenspolitische Traditionslinie der Nachkriegssozialdemokratie anzuknüpfen. Das Erbe Willy Brandts wurde am Sonnabend häufig beschworen. Die meisten Reden kennzeichnete eine (reformistische) Orientierung auf Lohnarbeiter, auf Arme und Abgehängte, auf Menschen mit Mindestlohn, auf Rentnerinnen und Rentner. Es ging um fehlende Aufstiegschancen, um hohe Mieten, die Teuerung, um Ungleichheit, fehlende Kitaplätze, schlechte Schulen, die Tafeln als am schnellsten wachsende Branche, um Markt und Wettbewerb, die nicht überall »funktionieren« (Wagenknecht). Die ehemalige Linke-Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann, die den Aufbau der Partei in Sachsen koordiniert, nutzte ihre Redezeit als Kandidatin für den Parteivorstand, um sich mit der von Entlassungen bedrohten Belegschaft des Knorr-Werkes in Auerbach zu solidarisieren.

Auffällig viele, die am Sonnabend da waren, haben die SPD in den Schröder-Jahren verlassen und sind dann über die WASG in der Linkspartei gelandet. Das erklärt auch, warum der ehemalige Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel, dessen politische Vita eher zu der Agenda-SPD passt, sowohl bei der Wahl der Vorstandsmitglieder als auch bei der Wahl der Liste für das Europaparlament mit deutlichem Abstand das jeweils schlechteste Resultat erzielte.

Zu diesem Ansatz tritt zumindest konzeptionell ein weiterer Fokus auf Selbständige sowie kleinere und mittlere Unternehmer, was landwirtschaftliche Betriebe einschließt. Inhaltlich deutet sich zudem eine Akzentsetzung auf den Gebieten der Gesundheitspolitik und der Meinungsfreiheit an. Einige »Neulinge« in der Parteipolitik, die sich am Sonnabend um einen Platz im Vorstand oder einen Listenplatz bewarben, stehen für diese Themen. Darunter ist auch der Arzt und Epidemiologe Friedrich Pürner, der 2020 wegen seiner Kritik an den Coronamaßnahmen als Leiter des Gesundheitsamtes Aichach-Friedberg abgelöst wurde.

Gegner AfD

Außenpolitisch lehnt das BSW die »kopflosen« Wirtschaftssanktionen gegen Russland ab und fordert die Wiederaufnahme von Energieimporten aus Russland. Die Partei wendet sich strikt gegen Waffenlieferungen an Kiew und fordert einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine. Das beschlossene Europawahlprogramm wendet sich nicht grundsätzlich gegen die EU, darin wird aber für eine tiefgreifende Reform und eine Art Rückbau plädiert; Ziel ist ein »unabhängiges Europa souveräner Demokratien«. Eine Aufnahme der Ukraine in die EU lehnt das BSW ab. Geisel, der am 9. Juni hinter Fabio De Masi auf Listenplatz 2 kandidiert, wandte sich gegen eine außenpolitische »Instrumentalisierung« der EU, die keine Rücksicht etwa darauf nehme, was eine Aufnahme der Ukraine für die Landwirtschaft der Mitgliedstaaten bedeute.

In klarer Frontstellung sieht sich die neue Partei gegenüber der AfD. Gleichzeitig will sie um deren Wähler kämpfen. Für den Aufstieg der Rechtsaußenpartei machten mehrere Redner die Ampel und die Vorgängerregierung Merkel direkt verantwortlich. Nun würden diese Politiker, sagte Wagenknecht mit Blick auf die Beteiligung von Bundes- und Landespolitikern an den derzeitigen Demonstrationen gegen die AfD gegen das Ergebnis ihrer eigenen Politik auf die Straße gehen. Mehrmals wurde am Sonnabend ein Gedanke variiert: Wenn den Menschen seit Jahren von Politik und großen Medien eingehämmert werde, dass ausnahmslos jede Kritik an der Regierung »rechts« sei, brauche sich niemand zu wundern, wenn dann eine tatsächlich rechte Partei von immer mehr Menschen gewählt werde.

Das geschehe, obwohl die AfD programmatisch für eine Steuerpolitik für Reiche, gegen Subventionen für die Landwirtschaft und für Aufrüstung stehe. Generalsekretär Christian Leye rief unter Beifall aus, die AfD sei mitnichten eine »Antiestablishmentpartei«, sondern »das System«. Die AfD stehe in wesentlichen Fragen fest an der Seite der Regierung – auch, wie Oskar Lafontaine in seinem Schlusswort mit Blick auf den Gazakrieg betonte, in der Frage der Unterstützung der Politik der israelischen Regierung.

Eröffnet hatte den Parteitag die Schriftstellerin Daniela Dahn, 1989 Mitgründerin des Demokratischen Aufbruchs in der DDR und in den Jahrzehnten seither eine scharfe Kritikerin der Nachwendepolitik und des Umgangs mit den Menschen in Ostdeutschland. Sie erinnerte am Gedenktag für die Opfer des deutschen Faschismus an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee und konstatierte, dass dieser Parteitag »für Antirassismus und Antifaschismus« stehe. Es müsse möglich sein, die herrschende Politik abzuwählen, ohne sich damit das »faschistoide und unsoziale« Gedankengut der AfD einzuhandeln.

Fast gar nicht zum Thema gemacht wurde bei diesem Parteitag der migrationspolitische Ansatz des BSW. Das mag zum Teil daran liegen, dass Wagenknecht und ihr Umfeld die zuletzt erkennbaren Versuche, das Parteiprojekt vor allem unter diesem Gesichtspunkt zu diskutieren und zu kritisieren, nicht weiter befeuern wollen. Allerdings liegt auch auf der Hand, dass das BSW mit einer Polemik gegen eine »ungesteuerte« Migration nur noch bedingt gegen die Ampelregierung punkten kann.

Keine Linke 2.0

Wagenknecht griff in ihrer etwa dreißigminütigen Rede die Regierung und die Oppositionsparteien im Bundestag an. Zur Linkspartei, die sie im Oktober verlassen hat, sagte sie lediglich, das BSW sei keine »Linke 2.0« – in der neuen Partei sollten Strukturen geschaffen werden, in denen sich nicht diejenigen durchsetzen, die besonders rücksichtslos und intrigant seien. Sie betonte zudem, dass sich im BSW sehr unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen begegnen. Ihrer alten Partei hatte sie in den vergangenen Jahren immer wieder vorgeworfen, sie mache nur noch Politik für ein »urban-akademisches« Milieu. Den »aufgeblasenen Moralismus« der Ampel nannte Wagenknecht »zutiefst amoralisch und reaktionär«. Ein CDU-Chef Friedrich Merz im Kanzleramt sei allerdings ganz sicher nicht das kleinere Übel: Der wolle Renten kürzen und der Ukraine auch die Waffen liefern, bei denen Scholz noch zögere.

Wagenknecht und ihr engeres Umfeld sind, das hat dieser Parteitag einmal mehr deutlich gemacht, der Dreh- und Angelpunkt des gesamten Projekts, das zumindest vorläufig für eine zwischen linker und rechter Sozialdemokratie klassischen Zuschnitts pendelnde Politik stehen wird. Die bietet in der Bundesrepublik gegenwärtig keine andere Partei. Damit hat das BSW wohl durchaus eine Chance, sich zu etablieren. Nicht nur, aber insbesondere in den ostdeutschen Ländern – vor allem dann, wenn es der Linkspartei nicht gelingt, sich in letzter Minute aus dem Würgegriff des »progressiven« Linksliberalismus zu befreien.