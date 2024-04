Erste Entlassungen bei Tesla in Grünheide

Grünheide. Der Elektroautokonzern Tesla hat nach der Ankündigung, weltweit mehr als jeden zehnten Job zu streichen, die ersten Verträge von Leiharbeitern in seiner Gigafactory bei Berlin nicht verlängert. »Wir haben 300 Leiharbeiter fristgerecht abgemeldet«, bestätigte eine Sprecherin des Konzerns am Donnerstag. Wie das Handelsblatt gleichentags berichtete, will das Management des Werks die Beschäftigten in der kommenden Woche über Kündigungen von Festangestellten informieren. Das sei »keine schöne Aufgabe, dennoch müssen wir uns dieser stellen«, zitierte das Blatt aus einer internen Mail. (dpa/jW)