Hisbollah-Kommandeur im Libanon getötet

Beirut. Bei einem Angriff im Südlibanon ist nach Angaben der israelischen Armee am Dienstag ein Militärkommandeur der Hisbollah getötet worden. Die an der libanesischen Regierung beteiligte »Partei Gottes«, wie der Name übersetzt heißt, bestätigte dessen Tod. Libanons Nachrichtenagentur NNA berichtete, zwei weitere Personen seien bei dem Angriff, der sich auf ein Auto in dem Ort Ain Baal nahe der Grenze zu Israel gerichtet habe, verletzt worden. Die israelische Armee teilte ferner mit, sie habe in mehreren Orten im Süden des Nachbarlandes Mitglieder und Strukturen der Hisbollah angegriffen. Am Dienstag seien mehrere Raketen aus dem Libanon in Richtung Israel abgefeuert worden. Verletzte habe es demnach nicht gegeben. (dpa/jW)