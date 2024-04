Russland zieht Truppen aus Bergkarabach ab

Baku. Russland hat begonnen, seine Friedenstruppe aus der in Aserbaidschan gelegenen, ursprünglich armenischen Region Bergkarabach abzuziehen. Die Entscheidung dazu sei von der obersten Führung der beiden Länder gemeinsam getroffen worden, wie die Nachrichtenagentur TASS am Mittwoch unter Berufung auf aserbaidschanische Regierungsquellen mitteilte. Das an die 2.000 Soldaten umfassende Truppenkontingent war Ende 2020 nach Bergkarabach entsandt worden, um einen dortigen Waffenstillstand zu überwachen. Bergkarabach wurde traditionell von Armeniern bewohnt, gehört aber völkerrechtlich zu Aserbaidschan. Vergangenes Jahr sind angesichts einer aserbaidschanischen Militäroffensive nahezu alle Armenier aus der Enklave geflohen, so dass die russische Truppenpräsenz sich erübrigt. (jW)