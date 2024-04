UN-Sondergesandter für Libyen tritt zurück

New York. Der Sondergesandte für Libyen bei der UNO hat eigenen Angaben zufolge seinen Rücktritt eingereicht, weil die Organisation den politischen Übergang in dem Land nicht erfolgreich unterstützen könne. »Ich habe dem Generalsekretär meinen Rücktritt angeboten«, sagte der senegalesische Diplomat Abdoulaye Bathily am Dienstag (Ortszeit) nach einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates, in der ein düsteres Bild der Lage in dem nordafrikanischen Land gezeichnet wurde. Seit dem durch die NATO ermöglichten Sturz von Exstaatschef Muammar Al-Ghaddafi 2011 herrscht in Libyen ein Bürgerkrieg. Generalsekretär António Guterres nahm den Rücktritt nach UN-Angaben an. (AFP/jW)