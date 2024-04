Australien will Militärausgaben erhöhen

Canberra. Australien will seine Militärausgaben deutlich aufstocken. Innerhalb der kommenden zehn Jahre sollen rund 50 Milliarden australische Dollar (etwa 30 Milliarden Euro) zusätzlich in die Rüstung investiert werden, wie Australiens Verteidigungsminister Richard Marles am Mittwoch ankündigte. Mehr als eine Milliarde Dollar solle sofort in die Entwicklung von Langstreckenraketen fließen. (dpa/jW)