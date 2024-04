Venezuela schließt Botschaft in Ecuador

Caracas. Venezuela hat die Schließung seiner diplomatischen Vertretungen in Ecuador angekündigt, wie Präsident Nicolás Maduro bei einem Treffen der Gemeinschaft Lateinamerikanischer und Karibischer Staaten (Celac) am Dienstag (Ortszeit) bekanntgab. Venezuela unterstütze den Vorschlag Mexikos, Ecuador aus den Vereinten Nationen auszuschließen. Am 5. April waren Polizisten gewaltsam in die mexikanische Botschaft in Quito eingedrungen, um den früheren ecuadorianischen Vizepräsidenten Jorge Glas festzunehmen. Glas war 2017 wegen angeblicher Korruption zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt und vor zwei Jahren vorzeitig freigelassen worden. Im Dezember floh er in die mexikanische Botschaft in Quito und bat dort um Asyl. (dpa/jW)