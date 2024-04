Indiens Einsatzkräfte töten 29 Rebellen

Neu-Delhi. Bevor in Indien am Freitag die Parlamentswahlen beginnen, haben Einsatzkräfte 29 mutmaßliche maoistische Aufständische erschossen. Dabei seien zudem drei Mitglieder staatlicher Einheiten verletzt worden und Waffen sichergestellt worden, berichteten örtliche Medien wie The Indian Express am Mittwoch unter Berufung auf die Behörden. Der Vorfall ereignete sich demnach am Dienstag im Distrikt Kanker im Bundesstaat Chhattisgarh. Die Naxaliten, wie die maoistischen Rebellen auch genannt werden, rekrutieren sich überwiegend aus der traditionellen Landbevölkerung, der durch Vertreibung und Raubbau zunehmend die Lebensgrundlagen entzogen werden. Chhattisgarh ist von dem Aufstand besonders betroffen. (dpa/jW)