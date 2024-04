Ampel will schnelleren Wasserstoffausbau

Berlin. Die Ampelkoalition will den Ausbau von Energien aus erneuerbaren Quellen inklusive Wasserstoff beschleunigen. Die gesamte nötige Infrastruktur wie CO2-Leitungen, Speicher oder Kraftwerke sollten unter maximaler Ausnutzung des europarechtlichen Spielraums forciert werden, heißt es im Entwurf der Ampelparteien, der Reuters am Mittwoch vorlag. Er soll in der kommenden Woche im Bundestag beschlossen werden.(Reuters/jW)