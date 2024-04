Proteste gegen Israel-Projekt bei Google

Washington. Dutzende von Google-Mitarbeitern haben am Dienstag mit Sitzstreiks in den Büros des Tech­giganten in New York City und im kalifornischen Sunnyvale gegen die Zusammenarbeit des Unternehmens mit Israel protestiert. Google und Amazon haben mit der israelischen Regierung einen Vertrag im Wert von 1,2 Milliarden Dollar abgeschlossen, der als Projekt Nimbus bekannt ist. Ein Softwareingenieur bei Google erklärte laut der Los Angeles Times, der Gedanke sei erschreckend, »dass der Code, den ich schreibe, vom israelischen Militär für den ersten KI-gestützten Völkermord aller Zeiten verwendet werden könnte«. (jW)