Ukraine: Tote und Verletzte durch Raketenangriff

Kiew. Ein russischer Raketenangriff auf Ziele in der ukrainischen Großstadt Tschernigiw hat am Mittwoch morgen viele Opfer gefordert. Die Zahl der Toten sei bis zum Nachmittag auf 14 gestiegen. Zudem gebe es mehr als 60 Verletzte, darunter auch mehrere Kinder, hieß es von ukrainischer Seite. Das russische Verteidigungsministerium gab an, dass ukrainische Einheiten und Militärtechnik bekämpft worden seien. Indirekt bestätigt wurde das vom ehemaligen Abgeordneten des ukrainischen Parlaments, Igor Mossijtschuk, der auf Tik Tok erklärte, dass in dem vom russischen Militär beschossenen Hotel ukrainische Soldaten einquartiert gewesen seien. Offiziell wurden diese Angaben in Kiew nicht bestätigt. Insgesamt seien 16 Gebäude beschädigt worden, teilte Bürgermeister Olexander Lomako mit. In den meisten seien durch die Druckwelle Fensterscheiben zu Bruch gegangen. (dpa/jW)