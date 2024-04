Raketenangriff: BRD versorgte Kampfjets

Berlin. Die Bundeswehr hat bei der Abwehr der in der Nacht zu Sonntag vom Iran aus auf Ziele in Israel abgefeuerten Drohnen und Raketen zwei französische Kampfflugzeuge vom Typ »Dassault Rafale« aufgetankt. Die insgesamt drei Tankvorgänge seien im Rahmen des mandatierten Einsatzes »Inherent Resolve« erfolgt und mandatskonform gewesen, betonte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums am Montag in Berlin. Der US-geführte Einsatz »Inherent Resolve« richtet sich nach offiziellen Angaben gegen die islamistische Miliz »Islamischer Staat im Irak und in Syrien«. Die Bundeswehr ist an dem Einsatz beteiligt. In welcher Hinsicht dieses Mandat einen Einsatz von Bundeswehr-Flugzeugen im Zusammenhang mit militärischen Handlungen des Iran oder Israels abdeckt, erläuterte der Sprecher nicht. (jW)