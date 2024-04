Martin Schutt/dpa

Etwa 100 Menschen haben am Montag auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora an die Befreiung des für die Rüstungswirtschaft bedeutenden faschistischen Konzentrationslagerkomplexes vor 79 Jahren erinnert. Anwesend waren auch die beiden Überlebenden Albrecht Weinberg und Jerry Wartski. In Stollenanlagen bei Nordhausen hatten Häftlinge seit 1943 V2-Raketen und andere Rüstungsgüter herstellen müssen. Mindestens 20.000 der hierher verschleppten 60.000 Häftlinge – die meisten aus Polen und der UdSSR – verloren ihr Leben. (jW)