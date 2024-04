Volkswirte kritisieren EU-Forschungspolitik

Brüssel. Volkswirte aus Frankreich, Deutschland und Italien haben in einem Bericht die EU-Forschungspolitik als unzulänglich und »zu bürokratisch« kritisiert. Der Nobelpreisträger Jean Tirole von der Toulouse School of Economics sagte am Mittwoch: »Die EU verliert den Wettlauf um Innovationen.« In den Top-20-Tech-Unternehmen und den Top-20-Startups sei »sie« nicht mehr vertreten. Im »European Innovation Council« (EIC) säßen zu viele Beamte und zu wenige Wissenschaftler. (dpa/jW)