Flaute bei Mercedes-Benz

Stuttgart. Mercedes-Benz hat im ersten Quartal des Jahres weniger Fahrzeuge als im Vorjahreszeitraum verkauft. 568.400 verkaufte Pkw und Vans bedeuteten einen Rückgang um sechs Prozent, teilte der Autobauer am Mittwoch in Stuttgart mit. Die Pkw-Sparte verzeichnete mit 463.000 verkauften Fahrzeugen ein Minus von acht Prozent. Der Rückgang sei vorwiegend auf Modellwechsel und Einschränkungen in der Lieferkette in Asien zurückzuführen. In China lag das Minus bei zwölf Prozent. Dennoch wurde mit 168.900 Fahrzeugen mehr als jedes dritte Auto auf dem dortigen Markt verkauft. (dpa/jW)