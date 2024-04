Xi bekräftigt Bund mit Taiwan

Beijing. Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping hat bei einem Treffen mit dem ehemaligen taiwanischen Präsidenten Ma Ying-jeou den Willen Beijings nach einer Wiedervereinigung mit Taiwan bekräftigt. »Es gibt keine Kraft, die uns trennen kann«, sagte Xi in einem am Mittwoch vom taiwanischen Sender TVBS News ausgestrahlten Video des Treffens. »Externe Einmischung kann die historische Aufgabe unserer Wiedervereinigung nicht aufhalten«, betonte der Präsident der Volksrepublik. Die beiden Bevölkerungen seien »durch Blut verbunden«. Unterschiedliche politische Systeme könnten »nichts an der objektiven Tatsache ändern, dass wir zu einer Nation und einem Volk gehören«, sagte Xi. Ma ist auf einem von ihm als »Friedensreise« betitelten Besuch in Beijing, Xi empfing am Nachmittag eine von ihm angeführte Delegation. (AFP/jW)