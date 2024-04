Weltweit täglich 3.500 Tote durch Hepatitis

Genf. Trotz Schutz- und Behandlungsmöglichkeiten verursacht das Hepatitisvirus laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit immer noch 3.500 Todesfälle pro Tag. Es gebe »alarmierende Tendenzen«, dass die Todeszahlen weiter zunehmen, sagte die Leiterin der zuständigen WHO-Abteilung, Meg Doherty, am Dienstag anlässlich des Welthepatitisgipfels in Lissabon. Die Opferzahl in den 187 untersuchten Ländern stieg von 1,1 Millionen im Jahr 2019 auf 1,3 Millionen Tote 2022. Ein besserer Zugang zu Tests und Medikamenten sei nötig. Dem WHO-Bericht zufolge gehen 83 Prozent der Todesfälle auf Hepatits B zurück und die übrigen 17 Prozent auf Hepatitis C. Auf Afrika entfallen 63 Prozent der Neuinfektionen mit Hepatitis B. (AFP/jW)